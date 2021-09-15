"سامسونغ" تسخر من "آيفون"
Globallookpress
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سخرت شركة "سامسونغ" من شركة "آيفون"، بعد أن أعلنت الأخيرة يوم أمس الثلاثاء عن إصدار 4 هواتف جديدة من iPhone 13.
وفي تغريدة عبر "توتير" نشرت بالتزامن مع الكشف عن هاتف أبل الجديد، خلال مؤتمر الشركة الأمريكية السنوي، قالت "سامسونغ": "هل يشعر أحد بأنه رأى ذلك سابقا؟ أم فقط نحن؟".
When you buy a new iPhone your buying a name change.— Inpralz (@inpralz) September 14, 2021
Anyone else feeling deja vu? Just us?— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021
وقد وافق عدد المغردين على هذا الأمر، واعتبر أحدهم أنه "عندما تشتري هاتف آيفون جديد، فأنت فقط تشتري اسما جديدا".
وأعلنت "آبل" يوم أمس عن4 إصدارات من iPhone 13 هي iPhone 13 mini، وiPhone 13، وiPhone 13 pro، وiPhone 13 pro max.
المصدر: RT
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