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هاتف بقدرات تصوير جبارة يرى النور قريبا

العالم الرقمي و Social media

هاتف بقدرات تصوير جبارة يرى النور قريبا
youtube/REC Anything
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أعلنت شركة Vivo عن نيتها إطلاق هاتف مجهز بكاميرا أساسية صممت لتكون من بين أفضل كاميرات الأجهزة المحمولة.

وستأتي كاميرا الهاتف الأساسية بأربع عدسات بدقة (50+48+32+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، ومجهزة بتقنيات التثبيت الآلي للقطة لتوثيق صور وفيديوهات عالية الدقة أثناء الحركة، كما حصلت على مستشعرات خاصة لالتقاط صور ممتازة الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما الكاميرا الأمامية له فستأتي بدقة 32 ميغابيكسل، فتحة عدستها f/2.5، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4k بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما تعمل مع تقنيات HDR.

هاتف بقدرات تصوير جبارة يرى النور قريبا
youtube/REC Anything

وسيحصل الهاتف على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.56 بوصة دقة عرضها (2376/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الجهاز بسرعة وكفاءة مع شبكات 5G بفضل معالج Qualcomm ،Snapdragon 888 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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وسيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة كبيرة بشاحن باستطاعة 66 واطا.

المصدر: ixbit

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