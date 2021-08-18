هاتف بقدرات تصوير جبارة يرى النور قريبا

أعلنت شركة Vivo عن نيتها إطلاق هاتف مجهز بكاميرا أساسية صممت لتكون من بين أفضل كاميرات الأجهزة المحمولة.

وستأتي كاميرا الهاتف الأساسية بأربع عدسات بدقة (50+48+32+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، ومجهزة بتقنيات التثبيت الآلي للقطة لتوثيق صور وفيديوهات عالية الدقة أثناء الحركة، كما حصلت على مستشعرات خاصة لالتقاط صور ممتازة الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما الكاميرا الأمامية له فستأتي بدقة 32 ميغابيكسل، فتحة عدستها f/2.5، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4k بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما تعمل مع تقنيات HDR.

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وسيحصل الهاتف على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.56 بوصة دقة عرضها (2376/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الجهاز بسرعة وكفاءة مع شبكات 5G بفضل معالج Qualcomm ،Snapdragon 888 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

Vivo X70 Pro+



2K screen, dual speakers, infrared, linear motor, IP68, I feel that vivo X70 Pro+ has the feeling of an all-around flagship rather than a flagship imaging flagship.￼#vivox70proplus#ivivox70series#vivox70propic.twitter.com/SUlPl9M9pf — 🇧🇩Kamrul Hossain Kayes🇧🇩 (@Kayeskamrul15) August 12, 2021

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وسيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة كبيرة بشاحن باستطاعة 66 واطا.

المصدر: ixbit