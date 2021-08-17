 
مباشر

السعودية.. تحذير أمني عالي الخطورة من ثغرات في متصفح "غوغل كروم"

العالم الرقمي و Social media

السعودية.. تحذير أمني عالي الخطورة من ثغرات في متصفح
Reuters
متصفح "غوغل كروم"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2to

حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية من ثغرات خطيرة في متصفح "غوغل كروم".

وأطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني يوم الثلاثاء، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بخصوص هذه الثغرات، داعيا إلى ضرورة تحديث المتصفح لحمايته من برمجيات خبيثة.

ولفت المركز في تحذيره إلى أن شركة غوغل أصدرت تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكوس.

​وأشار المركز إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح حيث أصدرت غوغل توضيحا للتحديث اللازم، لافتا إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا