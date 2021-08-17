السعودية.. تحذير أمني عالي الخطورة من ثغرات في متصفح "غوغل كروم"

حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية من ثغرات خطيرة في متصفح "غوغل كروم".

وأطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني يوم الثلاثاء، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بخصوص هذه الثغرات، داعيا إلى ضرورة تحديث المتصفح لحمايته من برمجيات خبيثة.

ولفت المركز في تحذيره إلى أن شركة غوغل أصدرت تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكوس.

​وأشار المركز إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح حيث أصدرت غوغل توضيحا للتحديث اللازم، لافتا إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

تحذير أمني رقم: 2021-329



تاريخ: 17/8/2021



بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome: https://t.co/q7g0OxMnZKpic.twitter.com/nQ4124MpmY — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) August 17, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية