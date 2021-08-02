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عطل يصيب منصة "إنستغرام" حول العالم

العالم الرقمي و Social media

عطل يصيب منصة
Reuters
تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي - أرشيف
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أكد موقع Downdetector المعني بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أن عددا من مستخدمي منصة "إنستغرام" حول العالم، أبلغوا عن صعوبات واجهتهم في دخول المنصة.

وأشار الموقع إلى أن "74% من المستخدمين لم يتمكنوا من قراءة شريط الأخبار، وأن 14% واجهوا مشاكل في تسجيل الدخول إلى الشبكة الاجتماعية، و12% لاقوا صعوبات في مشاهدة المنشورات".

وأوضح أن المشاكل واجهت مستخدمين من روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وكندا والبرازيل وبريطانيا.

يذكر أن مستخدمي تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة أبلغوا في وقت سابق عن انقطاع في الشبكة الاجتماعية.

المصدر: RT

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