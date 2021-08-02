سوني تعلن عن أحدث كاميراتها لمحبي التصوير الاحترافي

كشفت شركة سوني عن أحدث نموذج من كاميرات الفئة "ألفا" الشهيرة بين محبي التصوير الاحترافي.

وحصلت كاميرا ZV-E10 الجديدة على هيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك المدعم بألياف الكربون المتينة، وزنه 600 غ تقريبا، مجهز بمنفذ لاستيعاب مختلف أنواع العدسات.

كما زودت هذه الكاميرا بمايكروفونات عالية الدقة لتصوير الفيديو، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشاشة لمسية صغيرة يمكن إمالتها في مختلف الاتجاهات لتسهيل التقاط الصور في الوضعية التي تناسب المصور.

وجهزت ZV-E10 بمستشعر بصري بدقة 24.2 ميغابيكسل، يتمتع بنطاق ISO يتراوح ما بين 100 و32000، وتقنيات الضبط البؤري والتتبع الرقمي للصورة، إضافة إلى ميزة Bokeh Switch التي تساعد على طمس خلفية الصورة بطريقة مميزة.

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ويمكن لهذه الكاميرا توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، فضلا عن إمكانيتها توثيق الفيديوهات بتقنية التصوير البطيء بمعدل 120 إطارا في الثانية.

المصدر: ixbit