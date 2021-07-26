منافس قوي لساعات آبل يرى النور قريبا!

تستعد شركة Oppo قبل نهاية يوليو الجاري للكشف عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستكون منافسا بارزا لساعات Apple Watch الشهيرة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة الجديدة ستكون شبيهة من حيث التصميم بساعات Apple Watch، إذ ستأتي بهيكل أساسي مستطيل الشكل، لكن حوافه ستكون خالية من الأزرار الدائرية.

وستحصل Oppo Watch 2 على شاشات منحنية الحواف تعمل باللمس بقطر 42 ملم، يمكن من خلالها التحكم بالتطبيقات واتصال الساعة مع الهواتف والأجهزة الذكية.

كما ستجهزها Oppo بمعالجات Snаpdragon Wear 4100 الحديثة، وذواكر تخزين داخلية 16 غيغابايت، وبطاريات تكفيها للعمل لأكثر من 3 أيام بالشحنة الواحدة، ومستشعرات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات أكسجة الدم، ومستشعرات لقياس معدلات النشاط البدني وعدد الخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا.

والأهم من كل ما سبق أن الساعة ستمكن المستخدم من إجراء المكالمات الهاتفية كونها مجهزة بتقنيات eSIм للاتصال مع الشبكات الخلوية، فضلا عن تزويدها بأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومكبرات صوت ممتازة للاستماع إلى الموسيقى، وهياكل محمية من الماء والغبار.

المصدر: 3dnews