غوغل تدعم تطبيق Lens الشهير بميزات إضافية

أعلنت غوغل أنها أدخلت تعديلات وميزات جديدة على تطبيق Lens ليصبح أكثر فائدة للمستخدمين.

وأوضحت غوغل أن تطبيق Google Lens بالإضافة لقدراته على التعرف على الأشياء عبر عدسة كاميرا الهاتف وتحليل بياناتها لإعطاء معلومات عنها للمستخدم، بات قادرا الآن على التعرف على الأشياء الموجودة في الصور ولقطات الشاشة المحفوظة في الهاتف.

كما أصبح التطبيق بنسخته الجديدة قادرا أيضا على التعرف على النصوص وترجمة محتواها، والسماح للمستخدم بحفظ المحتوى الذي يحصل عليه على الحاسب.

وتبعا لغوغل فإن الميزات الجديدة تتوفر حاليا في نسخة 12.26 من Google Lens المخصصة لهواتف أندرويد فقط.

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وكانت غوغل قد أطلقت Google Lens منذ عدة سنوات، وجهزته ببرمجيات الذكاء الاصطناعي التي تمكنه من التعرف على ماهية الأشياء من خلال كاميرا الهاتف، فبعد تشغيل التطبيق يقوم المستخدم بتوجيه الكاميرا نحو شيء معين لتظهر له معلومات حول اسم الشيء أو معلومات عن مكان بيعه وأسعاره في حال كان سلعة يمكن الحصول عليها.

المصدر: نوفوستي