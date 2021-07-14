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سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف زهيد الثمن بقدرات تصوير ممتازة

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف زهيد الثمن بقدرات تصوير ممتازة
youtube/FERUMM LIVE
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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف جديد بمواصفات جيدة وسعر منافس.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف المنتظر الذي سيحمل اسم SM-A127F  سيكون نسخة معدلة عن هواتف A12 الحالية، وسيحصل على تصميم خارجي مشابه.

وسيأتي الجهاز بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (164/75.8/8.9) ملم، وزنه 205 غرامات تقريبة، وسيزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة.

وسيعمل هذا الهاتف على الأغلب بمعالج Exynos 850 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Helio P35، ذواكر وصول عشوائي 4 و 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت.

سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف زهيد الثمن بقدرات تصوير ممتازة
youtube/REC Anything

كما سيحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وسيجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 3dnews

 

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