Xiaomi تستعد لإطلاق هاتف بمواصفات منافسة

نشرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية بعض مواصفات هاتف Mi CC11 الجديد الذي ستطرحه Xiaomi ليكون من بين أبرز الأجهزة المخصصة لشبكات 5G هذا العام.

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164/74.8/7.9) ملم، وزنه 192 غ، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وسيحصل الجهاز على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.39 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 403 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 775، ومعالج رسوميات Adreno 616، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

Xiaomi Mi CC11 and CC11 Pro Specs



Mi CC11

90Hz OLED Display

64MP Rear Camera📷

Qualcomm SD778G/780G



Mi CC11 Pro

OLED Display

5X Periscope Zoom

200MP Rear Camera📷

Qualcomm SD870 SoC #Xiaomi#mi#XiomiMiCC11Series#MiCC11#MiCC11Propic.twitter.com/iLH3A030ZO — Lipton phone (@Liptonfindx) July 11, 2021

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+8+29 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

So the Mi 11 Lite is expected to launch as the Mi CC11 series in China.

Snapdragon 775, 6GB RAM, 64MP triple rear camera with 5x optical zoom, 4,150mAh battery.#Xiaomi#Mi11Lite#MiCC11pic.twitter.com/aCY8t9YPjl — Theprtech (@theprtech) February 24, 2021

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وستجهزه Xiaomi بنظام تشغيل Android 11، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، و منفذ Type-C ، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: ixbit