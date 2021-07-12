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Xiaomi تستعد لإطلاق هاتف بمواصفات منافسة

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تستعد لإطلاق هاتف بمواصفات منافسة
youtube/REC Anything
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نشرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية بعض مواصفات هاتف Mi CC11 الجديد الذي ستطرحه Xiaomi ليكون من بين أبرز الأجهزة المخصصة لشبكات 5G هذا العام.

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164/74.8/7.9) ملم، وزنه 192 غ، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وسيحصل الجهاز على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.39 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 403 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 775، ومعالج رسوميات Adreno 616، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+8+29 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وستجهزه Xiaomi بنظام تشغيل Android 11، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، و منفذ Type-C ، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: ixbit

 

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