جهاز آخر ينضم لأسرة الهواتف المنافسة من ZTE
أعلنت شركة ZTE عن مواصفات هاتف جديد مزود بمواصفات منافسة، ستطرحه بسعر 200 دولار تقريبا.
وسيأتي هاتف ZTE Blade A31 الجديد بهيكل بمقاس (166/76/8.7) ملم، وزنه 190 غ، ومحمي من الماء والغبار.
وسيحصل الهاتف على شاشة AMOLED بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.
وسيضمن أداءه الممتاز معالج Qualcomm Snapdragon 768G المطور بتقنية 5 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، فضلا عن معالج رسوميات PowerVR GE8320.
Бюджетный смартфон ZTE Blade A31 для рынка РФ получил поддержку NFC и HD-экранhttps://t.co/wlhnqwcbHgpic.twitter.com/NXzra1CrPz— DGL.ru (@DGLru) July 1, 2021
ورغم سعره المنافس سيحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير العريض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
كما سيجهز بنظام تشغيل Android 11، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.
المصدر: 4pda