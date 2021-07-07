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Nintendo تطرح منصتها الأحدث لعشاق ألعاب الفيديو

العالم الرقمي و Social media

Nintendo تطرح منصتها الأحدث لعشاق ألعاب الفيديو
youtube/Nintendo
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أعلنت Nintendo أخيرا عن منصتها الأحدث التي طورتها لمحبي الأجهزة المحمولة المخصصة لألعاب الفيديو.

وتأتي منصة Switch OLED الجديدة بحجم أكبر بقليل من منصات Nintendo السابقة، إذ زودت بشاشة OLED بمقاس 7 بوصات، دقة عرضها 720 بيكسل، ويمكن للمنصة عرض الألعاب بدقة 1080 بيكسل عبر شاشات التلفاز والشاشات الكبيرة التي تقترن بها.

وحصلت المنصة على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت، ولم تعلن  Nintendo فيما إذا كانت قد جهزت بشرائح Nvidia كما كان قد أشيع سابقا.

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ويمكن فضل الشاشة في Switch OLED عن الجسم الأساسي لوضعها بعيدا عن العين والتحكم بها وبالألعاب لاسلكيا، كما جهزت المنصة بأذرع تحكم Joy-Con الشهيرة التي تتوافق مع العديد من منصات Nintendo السابقة، ويتوفر للمستخدمين حقائب خاصة صغيرة لنقل هذه الأجهزة بأمان أثناء التنقل.

ومن المفترض أن تبدأ مبيعات هذه المنصة في الولايات المتحدة اعتبارا من 8 يوليو الجاري، وبسعر 350 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit

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