OnePlus تدمج أنظمة هواتفها مع أنظمة هواتف Oppo

بعد مدة من إعلان OnePlus عن اندماجها مع شركة Oppo، أعلنت الأولى عن نيتها دمج أنظمة تشغيل هواتف الشركتين.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها OnePlus مؤخرا فإن أنظمة OxygenOS المبنية على أساس أندرويد والتي تعمل بها أجهزتها حاليا ستندمج مع أنظمة ColorOS من Oppo في منظومة تعمل بواجهة تشغيل مشتركة، لكن الهواتف التي تعمل بـ OxygenOS حاليا ستستمر بعملها وفق أنظمتها الحالية.

والهدف من هذه العملية تبعا لـ OnePlus هو تحسين كفاءة عمل الأجهزة التي تنتجها الشركتان، فضلا عن أن دمج أنظمة التشغيل سيوفر مميزات أكثر لمستخدمي الهواتف، وسيسمح بضمان تحديث الأنظمة بشكل أفضل.

وأشارت OnePlus إلى أن أجهزتها ستتلقى تحديثات برامج التشغيل بشكل دوري، فأجهزة الفئة R و T على سبيل المثال من المفترض أن تحصل على 3 تحديثات لأنظمة التشغيل، وعلى تحديثات أمنية لأربع سنوات.

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أما هواتف Nord و Nord CE فستحصل على تحديثين رئيسين من أندرويد، وعلى 3 سنوات من تحديثات الأمان، فيما ستحصل هواتف Nord N على نظام واحد من أندرويد و3 سنوات من تحديثات الأمان.

وفيما يتعلق بهواتف OnePlus 8 والفئات الأحدث منها، فمن المفترض أن تحصل هذه الأجهزة على تحديثات لنظام التشغيل لمدة 4 سنوات، و4 سنوات من تحديثات الأمان.

المصدر: 3dnews