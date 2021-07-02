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"Graviton" كمبيوتر محمول روسي الصنع

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3Logic Group
الكمبيوتر المحمول "Graviton"
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عرضت شركة 3Logic Group الروسية كمبيوتر "Graviton N15I-K2"، الذي يفي بمتطلبات استبدال المعدات المستوردة بمعدات منتجة وطنيا.

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وتستخدم في هذا الكمبيوتر اللوحة الأم (Motherboard)‏ وتسمى أيضا اللوحة الرئيسية، أنشأها متخصصون محليون، مع معالج Intel Core i5 من الجيل الثامن.

وقد زود كمبيوتر "Graviton" بشاشة قطرها 15.6 بوصة بدقة FullHD الفائقة. وذاكرة عشوائية  32 غيغابايت وتعمل فيه أقراص قطرها 2.5 بوصة وقرص تخزين М.2.

ويعمل الكمبيوتر "Graviton" بنظام تشغيل Windows 10 ونظم تشغيل محلية Astra Linux أو Astra.

وقد منحت وزارة الصناعة والتجارة شهادة تؤكد أن الكمبيوتر يلبي جميع المتطلبات الخاصة باستبدال المعدات المستورة بالمحلية.

وهذا الكمبيوتر سيكون للمؤسسات الحكومية والتجارية، ولن يعرض للبيع بالتجزئة، لذلك لم تكشف قيمته.

المصدر: نوفوستي

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