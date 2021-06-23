غوغل تصلح ثغرات خطيرة في متصفح Chrome

أعلنت شركة غوغل أنها عالجت عدة ثغرات برمجية خطيرة في متصفح Chrome كان من الممكن أن تؤثر على خصوصية بيانات المستخدمين.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن الإصدار الجديد من Chrome والتي يحمل الرمز 91.0.4472.114 جاء بتحسينات لمعالجة عدة ثغرات برمجية، منها ثغرة وصفها المختصون بالخطيرة على امن بيانات المستخدمين.

وأشار الخبراء إلى أن الثغرة الخطيرة التي رمزت بـ " CVE-2021-30554" كان من الممكن استغلالها لتنفيذ هجمات "يوم القيامة" الإلكترونية، والوصول إلى بيانات مستخدمي الحواسب، وتسببت هذه الثغرة بظهور مشكلات ببرمجيات JavaScript API التي يستخدمها Chrome لعرض رسوميات تفاعلية بصور ثنائية أو ثلاثية الأبعاد.

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وأوضح الخبراء أن التفاصيل حول الثغرة وحول نقاط الضعف البرمجية التي تسببها لن تنشر بشكل تفصيلي حتى يحصل غالبية مستخدمي Chrome على التحديثات البرمجية التي تعالجها.

وحمل إصدار 91.0.4472.114 الجديد من Chrome أيضا العديد من الإصلاحات البرمجية التي ارتبطت بـ Chrome Sharing و WebAudio و TabGroups، وعالج ثغرات برمجية حملت رموز : " CVE-2021-30555"، و " CVE-2021-30556"، و" CVE-2021-30557".

المصدر: ixbit