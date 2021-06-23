أكبر ميزة جديدة لـ "واتس آب" لعام 2021 قد لا تكون جيدة كما التوقعات!

يستعد "واتس آب" لطرح ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات، ومع ذلك، قد لا تكون الأخبار جيدة بالنسبة للجميع أو على قدر التوقعات المنتظرة.

وبالطبع، لا يتخلف "واتس آب" عن منافسيه في العديد من الأقسام، ولكن "تلغرام" يتفوق على تطبيق الدردشة المملوك لـ "فيسبوك" في مجال محدد على ما يبدو، حيث يسمح بتسجيل الدخول لعدة مستخدمين على جهاز واحد. ومع ذلك، تُعالج هذه الفجوة من قبل "واتس آب"، والتي انتظرها المستخدمون لسنوات.

وكما أفاد WABetainfo، كُشف عن تفاصيل حول ميزة الأجهزة المتعددة الواردة في لقطة شاشة حصل عليها محققون. ولسوء الحظ، فإن الميزة المرتقبة لا تبدو شاملة كما يتعشم مستخدمو "واتس آب".

وبادئ ذي بدء، سيقتصر دعم الأجهزة المتعددة على "واتس آب" Web، و"واتس آب" Desktop وشاشة "فيسبوك" الذكية Portal.

لذا، إذا كنت تأمل في أن تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابات "واتس آب" متعددة على جهاز "آيفون" أو "أندرويد" عندما تنفذ الميزة، فستخيب آمالك.

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وتأتي لقطة الشاشة التي كشف عنها WABetaInfo، مخصصة لشاشة قائمة بعنوان "Multi-Device Beta". وتقول الصفحة: "لماذا تنضم إلى الإصدار التجريبي؟، بعد ربط أجهزتك، لن يحتاج هاتفك إلى البقاء متصلا بالإنترنت لاستخدام "واتس آب" على الويب أو سطح المكتب أو البوابة. يمكن استخدام ما يصل إلى 4 أجهزة إضافية وهاتف واحد في وقت واحد".

وقال WABetaInfo إن هذه الميزة يجب أن تُطرح لمختبري الإصدار التجريبي من iOS و"أندرويد" خلال الشهرين المقبلين.

ومع ذلك، أضاف الموقع ملاحظات "الأداء والجودة" التي قد تؤثر على سرعة طرح البرنامج.

وعلى الرغم من أن التكرار الأول لتسجيل الدخول متعدد الأجهزة يبدو أنه لن يفي بتوقعات المستخدمين، فهناك احتمال أن يضيف التحديث المستقبلي عمليات تسجيل دخول متعددة عبر الأجهزة المحمولة.

وقال WABetaInfo: "لكن، هل ستكون إمكانية ربط هاتف محمول ثان متاحة في تحديث مستقبلي؟، يجب أن يقال إن "واتس آب" كان يعمل أيضا على خيار تسجيل الخروج، والذي يظهر فقط على الأجهزة المرتبطة، لذلك من الممكن حقا تخيل أننا سنتمكن من ربط الأجهزة المحمولة أيضا، في المستقبل، ولكن هذا الإصدار الأول من الأجهزة المتعددة يسمح فقط لـ "واتس آب" Web و"واتس آب" Desktop وPortal بالعمل دون اتصال إنترنت نشط على هاتفك".

ويسمح "تلغرام"، أحد أكبر منافسي "واتس آب"، لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين مختلفين بتسجيل الدخول على جهاز واحد فقط. في حين أن Signal، الذي أطلقها بريان أكتون المؤسس المشارك لـ "واتس آب"، يسمح لمستخدم واحد فقط لكل جهاز.

المصدر: إكسبريس