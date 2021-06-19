إحدى أشهر شركات تصنيع الكاميرات تدخل مجال إنتاج الهواتف!

أعلنت شركة Leica المتخصصة بإنتاج الكاميرات الاحترافية وعدسات كاميرات الهواتف عن نيتها طرح هاتف ذكي مميز طورته بالتعاون مع شارب.

وتبعا للخبراء في Leica فإن هاتف Leitz Phone 1 سيزود بكاميرا أساسية ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف التي ظهرت هذا العام، وفيها عدسة خاصة للتصوير العريض بدقة 20 ميغابيكسل.

كما سيحصل الهاتف على مستشعر ToF الذي سيساعد كاميراته على التقاط صور أكثر واقعية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 12.6 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، أما هيكله فجاء بتصميم مميز جدا، ودخل في تركيبه المعدن والبلاستيك وألياف الكربون، وأتى بسماكة 9.5 ملم وبوزن 212 غراما، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IP68.

أما الشاشة في هذا الجهاز فستكون من نوع IGZO بحجم 6.6 بوصة، ودقة عرضها تعادل (2730/1260) بيكسل، ومعدل ترددها 240 هيرتزا.

وسيضمن أداءه الممتاز معالج Snapdragon 888 الحديث القادر على التعامل مع شبكات 5G، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابيت.

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وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 ومع واجهات تشغيل خاصة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تتعامل مع تقنيات الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: ixbit