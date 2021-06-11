تغريم "تليغرام" في روسيا بـ10 ملايين روبل

فرضت محكمة "تاغانسكي" بموسكو على ميسنجر "تليغرام" غرامة قدرها 10 ملايين روبل ( نحو 140000 دولار) لرفضه حذف معلومات محظورة في روسيا.

وقال ناطق باسم المكتب الصحفي لمحكمة "تاغانسكي" بموسكو إن المحكمة اتخذت في 10 يونيو قرارا بتغريم ميسنجر "تليغرام" بموجب الجزء الثاني من مادة (13.41) في القانون الروسي للجنح الإدارية.

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يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن محكمة "تاغانسكي" في موسكو فرضت على شركة "تويتر" غرامة قدرها 3.2 مليون روبل بسبب عدم حذفها معلومات محظورة في روسيا. وذلك بناء على بروتوكولات قدمتها لجنة الرقابة "روس كوم نادزور"، مع العلم أن المحكمة استطاعت الخميس 10 يونيو النظر في البروتوكولين فقط وهناك بروتوكولان آخران بطلب تغريم الشركة بمبلغي 4 ملايين روبل و2.5 مليون روبل.

ويشار إلى أن محكمة "تاغانسكي" ستنظر في يونيو الجاري إلى بروتوكولات تغريم شركتي "تيك توك" و"غوغل" والتي قدمتها لجنة الرقابة الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا