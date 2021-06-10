الموت الرقمي .. كيف توقف تشغيل صفحاتك على الشبكات الاجتماعية بعد موتك؟

تضم الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي سجلا ضخما من تفاصيل حياتنا، والذي سيستمر في إظهار ذكريات منتظمة وتذكيرات بأعياد الميلاد، بعد وفاة أي مستخدم.

وقد يؤدي إيقاف تشغيل صفحة "فيسبوك" الخاصة بشخص ما بعد وفاته، على سبيل المثال، إلى الحد من تلقي بعض التذكيرات المؤلمة لأفراد الأسرة بعد رحيله.

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ولكن حتى إذا كنت على دراية جيدة بكيفية إدارة ملفات التعريف الخاصة بك على "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، فقد لا تعرف كيفية إيقاف تشغيل حساب شخص آخر.

طلب الغلق

هناك نقطة مهمة يجب ملاحظتها حول "فيسبوك" وهي أن إيقاف تشغيل حساب شخص ما ليس هو الخيار الوحيد، بل يمكن أيضا إحياء ذكراه.

وإذا كنت مضطرا إلى حذف حساب الشخص المقرب لك، فستحتاج إلى إثبات أنك أحد أفراد العائلة المباشرين أو منفذا لوصية صاحب الحساب.

وتنص سياسة "فيسبوك" على أن أسرع طريقة للقيام بذلك هي مسح وإرسال شهادة الوفاة إلى الشركة.

وإذا لم يكن لديك هذه الوثيقة، يمكنك إرسال أحد الخيارات التالية لإثبات سلطتك:

⦁ توكيل

⦁ شهادة الميلاد

⦁ خطاب الوصية

ويجب أيضا تقديم أحد الإجراءات التالية لإثبات الوفاة:

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⦁ النعي

⦁ بطاقة تذكارية

ويمكنك إرسال الطلب إلى "فيسبوك" عبر هذا الرابط.

كيف أحيي ذكرى الحساب؟

مع وجود العديد من الصور المخزنة على "فيسبوك"، قد لا تحب فكرة حذف كل تلك الذكريات الثمينة.

وبدلا من ذلك، يمكن أن يؤدي إحياء ذكرى حساب ما إلى تحويل الحساب إلى مكان للعائلة والأصدقاء لمشاركة الذكريات.

وبمجرد إبلاغ "فيسبوك" بوفاة صاحب الحساب، ستظهر كلمة "تذكر" بجوار الاسم.

وأحد الاختلافات المهمة مع الحساب الذي يتم تخليده، هو أنه لن يُسمح لأي شخص بتسجيل الدخول إليه. كما أنه لن يظهر في إشعارات "الأصدقاء المقترحين" ولن يرسل تذكيرات بأعياد الميلاد.

وسيتم أيضا حذف الصفحات، حيث يكون المسؤول الوحيد هو الحساب الذي تم تخليده.

وبينما لا يمكن لأي شخص تسجيل الدخول إلى الحساب، يمكن أن يعتني به شخص آخر بشرط أن تتم إضافته كجهة اتصال وريثة، ويقع منح شخص إذنا لإدارة الحساب.

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وتكون جهات الاتصال الوريثة قادرة على كتابة منشور مثبت للملف الشخصي الذي يتم إحياء ذكرى له، والرد على طلبات الصداقة الجديدة، وتحديث صورة الملف الشخصي وصورة الغلاف.

ويمكن إرسال طلب إحياء الذكرى هنا.

ما هي خياراتي لحسابي الخاص؟

ربما لم تفكر في ما سيحدث لحسابك بعد وفاتك، لكن فيسبوك يسمح لك بالاستعداد لذلك.

ويمكنك تعيين جهات اتصال وريثة لإدارة حسابك الذي يتم إحياء ذكراه بعد اتباع الخطوات التالية:

⦁ انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك ضمن علامة التبويب "الإعدادات والخصوصية"

⦁ انقر فوق إعدادات إحياء الذكرى.

⦁ اكتب اسم الصديق ثم انقر فوق إضافة.

⦁ للسماح لصديقك بمعرفة أنه الآن وريث جهة اتصالك، انقر فوق إرسال.

ويمكنك أيضا اختيار حذف حسابك نهائيا في حالة وفاتك، وإذا أبلغ شخص ما "فيسبوك" بوفاتك، فستتم إزالة جميع رسائلك وصورك ومشاركاتك وتعليقاتك وردود أفعالك ومعلوماتك على الفور وبشكل دائم.

ويمكن العثور على هذا الخيار في الإعدادات وعلامة تبويب الخصوصية (Privacy tab). قم بالتمرير لأسفل وانقر لطلب حذف حسابك بعد وفاتك وانقر فوق الحذف بعد الموت.

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ماذا عن "تويتر" و"إنستغرام"؟

مثل "فيسبوك"، يمكن إما حذف الحسابات الموجودة على "إنستغرام" أو إحياء ذكراها. ويعني اختيار إحياء الذكرى أنه لا يمكن لأي شخص تسجيل الدخول إلى الحساب ولن يظهر في أماكن معينة على التطبيق، مثل Explore.

وبينما ستبقى جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم على "إنستغرام"، فلن يتمكن أي شخص من إجراء أي تغييرات بما في ذلك صورة الملف الشخصي.

ولطلب إحياء ذكرى حساب أو حذفه، أرسل طلبا إلى "إنستغرام". وستحتاج إلى تقديم دليل على أنك من أفراد الأسرة المباشرين أو المسؤول عن الحساب بعد موت المستخدم الأصلي.

وبالمثل، فإن "تويتر" يسمح فقط لمن لديهم الدليل المطلوب بطلب حذف الحساب، أولئك المسؤولين عن وراثته أو العائلة المباشرة.

وبمجرد اتصالك "بتويتر"، سيتواصلون معك لطلب التفاصيل بما في ذلك معلومات عن المتوفى ونسخة من شهادة الوفاة ونسخة من بطاقة هويتك.

المصدر: ميرور