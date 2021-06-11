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غوغل قد تطلق أول هواتفها القابلة للطي العام الجاري!

العالم الرقمي و Social media

غوغل قد تطلق أول هواتفها القابلة للطي العام الجاري!
youtube/Current World
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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنيات أن شركة غوغل تعمل على تطوير هاتف جديد قابل للطي ستنافس من خلاله أجهزة سامسونغ وهواوي من نفس الفئة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن شركة سامسونغ بدأت بتصنيع شاشات OLED مرنة قد تستخدم في هواتف قابلة للطي ستنتجها غوغل وvivo و Xiaomi، والشاشات المخصصة لغوغل ستكون بمقاس 7.6 بوصة، أما شاشات هواتف Xiaomi فستكون بمقاس 8 بوصات للداخلية، و6.5 للشاشة الخارجية.

وتشير التوقعات إلى أن الشاشات المذكورة ستكون جاهزة بحلول أكتوبر العام الجاري، ويفترض إطلاق الهواتف التي ستزود بها نهاية السنة.

ومن المفترض أن يحمل هاتف غوغل المنتظر اسم "Pixel Fold" وأن يجهز بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 الحديث ثماني النوى القادر على التعامل مع شبكات 5g.

كما سيحصل هذا الجهاز على ذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 غيغابايت، وعلى ماسح لبصمات الأصابع سيكون مثبتا على الواجهة الخلفية أو على إحدى حواف هيكله الجانبية، إضافة لاحتوائه على منفذين لشرائح الاتصال الخلوي.

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وستزوده غوغل على الأغلب بكاميرا أمامية بدقة 12.7 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية فيها عدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 16 ميغابيكسل، إضافة إلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: ixbit

 

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