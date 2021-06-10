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Outlook في الهواتف يحصل على ميزات مهمة

العالم الرقمي و Social media

Outlook في الهواتف يحصل على ميزات مهمة
microsoft.com
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أعلنت مايكروسوفت عن إدخال ميزات جديدة على Outlook المخصص للهواتف لجعل برمجياته أكثر عملية وسلاسة في الاستخدام.

وتبعا لمايكروسوفت فإن بريد Outlook المخصص لهواتف التي تعمل بأنظمة iOS حصل على ميزات تساعد المستخدم على استعمال الأوامر الصوتية للتحكم بالعديد ببريده  الإلكتروني، وقريبا ستصل هذه الميزات إلى الأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد أيضا.

ومن أبرز الميزات المذكورة هو إمكانية اعتماد الأوامر الصوتية للبحث في بريد Outlook دون الحاجة لاستعمال الكلمات الدليلة، إذ يمكن للمستخدم على سبيل المثال أن يوجه طلبا صوتيا للبحث ويقول: "العثور على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى جون مع مرفقات حول ميزانية مشروع الربع الأول".

Outlook في الهواتف يحصل على ميزات مهمة
microsoft.com
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والميزة المهمة الأخرى هي إمكانية استعمال الكلام للرد على الرسائل في البريد الإلكتروني، إذ سيحول Outlook الأصوات إلى كلمات مكتوبة سترسل كرد على الرسائل الواردة.

كما حصل Outlook في الهواتف على ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدم على جدولة رسائل العمل وإرسال هذه الرسائل لأشخاص معينين وفي أوقات محددة، وتعتمد هذه التقنية على مساعد Cortana الصوتي المطور من قبل مايكروسوفت.

المصدر: 3dnews

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