VIVO تطرح هاتفا متطورا آخر لمنافسة هواوي

أعلنت شركة VIVO عن مواصفات جهازها Y70t الذي سيكون من بين أرخص الهواتف المتطورة التي تعمل مع شبكات 5G.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162/76.6/8.5) ملم، ووزنه 190 غ.

وحصل الهاتف على شاشة IPS LCD بمقاس 6.53 بوصة، أبعادها "19.5:9"، ودقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 595 شمعة/م تقريبا.

youtube/ Rana Mobile

ويعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهات Funtouch 10.5، ومعالج Exynos 880 الحدرث، ومعالج رسوميات Mali-G76 MP5، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وجهزته VIVO بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USBC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع الشحن السريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق فمن المفترض أن يكون نحو 190 يورو.

المصدر: 3dnews