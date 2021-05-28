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"تويتر" يتيح ميزات إضافية لمستخدميه

العالم الرقمي و Social media

Sputnik RAMIL SITDIKOV
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أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" أن نسخ التطبيق المخصصة للعمل عبر الحواسب حصلت على ميزات جديدة.

ومن بين أبرز الميزات التي أتيحت لمستخدمي "تويتر" عبر الحواسب الآن هي ميزة الانضمام إلى الغرف الصوتية عبر خدمات Spaces، أي أن هذه الغرف باتت متوفرة لمستخدمي الحواسب كما هو الحال مع مستخدمي التطبيق من الأجهزة العاملة بأنظمة Android و iOS.

وحصل مستخدمو "تويتر" عبر الحواسب أيضا على واجهات جديدة تمكنهم من التحكم بخدمات Spaces بالطريقة التي ستناسبهم عبر توزيع واجهات العرض على الشاشة، كما بات بإمكانهم صنع تذكيرات مجدولة لغرف الاتصالات، وتوفرت لديهم ميزات حفظ ونسخ المراسلات التي يجرونها عبر Spaces.

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ويسعى القائمون على "تويتر" في الفترة الأخيرة لتطوير خدمات التطبيق لينافس تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Clubhouse وتطبيقات "فيسبوك"، فعبر خدمات Spaces على سبيل المثال بات بإمكان المستخدمين استحداث غرف خاصة لعقد المنتديات المتعلقة بالأحداث التجارية، والتي يمكنهم من خلالها كسب الأموال، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من غرف المراسلة لعقد اجتماعات وندوات العمل.

المصدر: 3dnews

 

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