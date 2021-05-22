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HP تعلن عن أحدث حواسبها العملية المحمولة

العالم الرقمي و Social media

HP تعلن عن أحدث حواسبها العملية المحمولة
youtube/MobileTechReview
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أعلنت عملاقة صناعة التقنية HP عن مواصفات أحدث حواسبها المحمولة من فئة ZBook الشهيرة.

ويأتي حاسب ZBook Power G8 الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك المتين، أبعاده (233.9/359/22.8) ملم، ووزنه 1.8 كلغ.

وجهز الحاسب بشاشة بمقاس 15.6 بوصة دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، ولوحة مفاتيح مميزة مجهزة بإضاءة خلفية.

ويعمل هذا الجهاز بمعالجات Intel Core i5 11th Gen و Core i9-11950H vPro، ومعالج رسوميات Nvidia RTX 3080، وذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 256 غيغابايت.

وجهو بأربع منافذ USB، ومنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI، ومكبري صوت ممتازين، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

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وستتوفر منه نسخ أكثر تطورا مجهزة بمعالجات رسوميات Nvidia RTX A5000 قادرة على التعامل مع أحدث ألعاب الفيديو وبرامج التصميم، ومن المفترض أن تظهر هذه النسخ صيف العام الجاري.

وتزامنا مع إعلانها عن هذا الجهاز أعلنت HP أيضا عن حاسب ZBook Studio G8 الذي تميز بشاشة OLED  ترددها يعادل 120 هيرتزا، ولها القدرة على عرض فيديوهات بدقة 4K.

المصدر: 3dnews

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