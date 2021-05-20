تقرير يكشف عن "ميزة سرية" في تحديث "أندرويد 12" لم تتحدث عنها غوغل!

كشفت غوغل عن "أندرويد 12" هذا الأسبوع خلال مؤتمر مطوري غوغل IO 2021 المرتقب بشدة. ولكن، هناك ميزة سرية واحدة لم تكشف عنها الشركة، والتي اكتُشفت الآن من قبل المستخدمين المتحمسين.

ويعد تحديث "أندرويد" القادم، المتاح للتنزيل كجزء من اختبار تجريبي عام في الوقت الحالي، أكبر تحديث للبرنامج الرائد في السوق منذ سنوات. ويتميز بأنه مليء بالميزات ويجلب معه الكثير من الإضافات الجديدة وتغييرات التصميم، مثل شاشة القفل المعاد تصميمها والقدرة على تخصيص مظهر الهواتف بالكامل، مع حصول المستخدمين على تحكم كامل في الألوان والظلال والأنماط.

ووصفت غوغل تحديث "أندرويد 12" بأنه "أكبر تغيير في التصميم في تاريخ أندرويد". ونظرا لمقدار الحديث في غوغل IO هذا الأسبوع، قد لا يكون مفاجئا أن شيئا ما تمكن من التسلل عبر الشبكة.

ووفقا لما أوردته Android Authority، الآن بعد إطلاق الإصدار التجريبي من "أندرويد 12"، اكتُشفت ميزة سرية وغير معلن عنها لنظام التشغيل. واكتشف مستخدم موقع "رديت"، Kilarasx، أن الإصدار التجريبي يحتوي على وضع لعبة سري جرى إخفاؤه في إعدادات Digital Wellbeing.

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ووجد مستخدم "رديت" إعداد "وضع اللعب" من خلال الانتقال إلى الإعدادات> الرفاهية الرقمية> عدم الإزعاج> الجداول على الإصدار التجريبي من "أندرويد 12". وكما يوحي الاسم، يعد هذا الوضع مثاليا لأولئك الذين يمارسون الكثير من الألعاب المحمولة على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام "أندرويد". ويبدو أن ميزة "وضع اللعب" التي لم يتم الإعلان عنها بعد، ستتيح للمستخدمين التقاط لقطات شاشة يمكن مشاركتها، وبث أسلوب لعبهم بسهولة على "يوتيوب" وتسجيل لقطات.

ويتوفر أيضا "وضع التحسين" الذي من شأنه أن يساعد الألعاب على العمل بسلاسة قدر الإمكان على نظام "أندرويد 12".

وقال المستخدم، واصفا هذه الميزة التي عثروا عليها، "بعد البحث في الإعدادات، وجدت ما يسمى "قائمة اللعب" في الرفاهية الرقمية> عدم الإزعاج> الجداول. وهناك جدول زمني محدد لوضع اللعب، والنقر على الخيار المحدد ينقلك إلى قائمة الألعاب التي من المفترض أن تحتوي على وضع تحسين، والبث إلى "يوتيوب"، وعداد fps، والتسجيل وما إلى ذلك".

ولم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار "أندرويد 12" حتى الآن، ولكن بناء على عمليات الإطلاق السابقة، من المحتمل أن يُطلق في سبتمبر. لذلك هناك متسع من الوقت لغوغل للإعلان عن هذه الميزة الجديدة التي تركز على الألعاب.

وفي معرض حديثها عن تحديث "أندرويد" الوارد الكبير، قالت غوغل هذا الأسبوع: "يتضمن "أندرويد 12" أكبر تغيير في التصميم في تاريخ "أندرويد". أعدنا التفكير في التجربة بأكملها، من الألوان إلى الأشكال والضوء والحركة. والنتيجة هي أن "أندرويد 12" أكثر ديناميكية وشخصية من أي وقت مضى".

المصدر: إكسبريس