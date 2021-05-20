Sharp تعود بقوة لعالم الأجهزة الذكية بهاتف غير اعتيادي!

قررت شركة Sharp العودة بقوة إلى المنافسة في سوق الهواتف، وكشفت عن جهاز بمواصفات لم تحصل عليها أي هواتف ذكية من قبل.

ومن أبرز ما يميز هاتف Aquos R6 الجديد هو كاميرته الأساسية التي جهزت بحساس بصري داخلي بمساحة إنش، ما يمنحها قدرة فائقة على معالجة بيانات الصور مقارنة بكاميرات الهواتف الذكية.

وأتت الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف بدقة 20 ميغابيكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وجهزت بحساس ToF الذي يمنحها قدرة على التقاط صور عالية الدقة في الظلام، أما الكاميرا الأمامية له فأتت بدقة 12.6 ميغابيكسل، وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويمتاز هذا الهاتف أيضا بأنه أول هاتف ذكي يحصل على شاشة يصل معدل سطوعها إلى 2000 شمعة/م تقريبا، ويبلغ حجم هذه الشاشة 6.6 بوصة، ودقتها (2730/1260) بيكسل، ومعدل ترددها 240 هيرتزا.

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وزودته Sharp بمعالج Qualcomm Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: ixbit