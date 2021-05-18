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عطل في عمل "إنستغرام"

العالم الرقمي و Social media

عطل في عمل
Reuters Dado Ruvic
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أشارت بيانات موقع Downdetector إلى أن العديد من مستخدمي موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي رصدوا عطلا في عمل الموقع في بعض البلدان حول العالم.

وتم رصد العطل في حوالي الساعة 16:50 بتوقيت غرينيتش مساء اليوم الثلاثاء، حيث وردت شكاوى من المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وروسيا وغيرها من البلدان.

وحسب معطيات Downdetector، فإن معظم المستخدمين (60%) يواجهون مشاكل مع شريط الأخبار، و21% مع خدمة "ستوريز"، كما شكى 18% من مشاكل مع تسجيل الدخول لحساباتهم.

يذكر أن "إنستغرام" هو موقع للتواصل الاجتماعي الذي تمتلكه شركة "فيسبوك"، ويمكن للمستخدمين نشر صور وفيديوهات على الموقع ومتابعة مستخدمين آخرين وإضافة التعليقات على المحتوى المنشور.

المصدر: وكالات

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