ابتكار جهاز عملي لمحاربة التوتر

أعلنت شركة Apollo Neuro عن ابتكارها جهازا محمولا جديدا يساعد الناس على محاربة التوتر.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن "الجهاز الجديد الذي يمكن تثبيته على المعصم أو الكاحل بواسطة حزام مرن، تم تطويره بتعاون مجموعة من العلماء وأطباء الأعصاب، وهو آمن صحيا كونه يساعد المستخدم على محاربة التوتر دون استعمال أية أدوية قد تترك آثارا جانبية على الجسم".

ويتركز مبدأ عمل هذا الجهاز تبعا لمطوريه على إصدار اهتزازات خفيفة من شأنها أن تؤثر على عمل الجهاز العصبي وتساعده على استعادة توازنه في حالات التوتر، ومنح المستخدم شعورا بالراحة.

We're very excited to announce we were recognized as Finalists in Fast Company World Changing Ideas 2021. We're honored to be recognized for our work pioneering new ways to improve mental health. #FCWorldChangingIdeas@FastCompanypic.twitter.com/hIUpyIWSKy — Apollo Neuroscience (@Apollo_Neuro) May 5, 2021

وقالت Apollo Neuro على موقعها عبر الإنترنت "تخاطب اهتزازات أبولو الصامتة والمهدئة جهازك العصبي ، وتخبرك بأنك آمن ومسيطر.. بدلا من تتبع صحتك يساعدك هذا الجهاز على تحسينها كونه يقوي جهازك العصبي اللاإرادي ويعيد توازنه ويقلل من معدلات التقلب في نبضات القلب ما يساعد على بناء القدرة لمحاربة الإجهاد".

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والمميز في الجهاز وفقا للخبراء في الشركة هو إمكانية استعماله داخل المنزل وخارجه وفي أوقات العمل، دون الحاجة للتوقف عن ممارسة النشاط الذي يقوم به المستخدم أثناء استعمال الجهاز، كما يمكن التحكم بالجهاز عبر تطبيق في الهواتف لضبطه ليعمل لفترات محددة تناسب أوقات العمل أو أوقات الاسترخاء والنوم.

المصدر: ixbit