"تويتر" تضع خارطة طريق خاصة بحذف المضمون المحظور في روسيا

أبلغت الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) شركة "تويتر" الأمريكية بضرورة حذف المضمون المحظور كله لغاية 15 مايو المقبل.

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وقال ناطق باسم الهيئة الروسية إن "تويتر" قد حذفت إلى حد الآن 60% من المضمون المحظور في روسيا. ويتوجب عليها أن تحذف لغاية 15 مايو، ألف مادة محظورة إضافة إلى ذلك.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم الاتفاق مع "تويتر" على تنظيم خط اتصال مباشر بين مرافق "روس بوتريب نادزور" الروسية من جهة وإدارة التنسيق التابعة لـ"تويتر" من جهة أخرى. وأبلغت إدارة "تويتر" بدورها "روس بوتريب نادزور" عن إعدادها لخارطة طريق من شأنها جعل عملها يناسب القوانين الروسية.

يذكر أن المحكمة الروسية أصدرت في 2 أبريل الجاري حكما بفرض 3 غرامات مالية على "تويتر" بقيمة 8.9 مليون روبل، ثم اتخذت قرارا بمواصلة عملية إبطاء إنترنت الشركة في روسيا.

مع ذلك فإن الهيئة الروسية لم تتخذ قرارا بالانتقال إلى الحجب التام لـ"تويتر" في روسيا، إذ أن الشركة حذفت بعض المواد المحظورة في روسيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا