حاسب لوحي جديد من Dell يتحدى أفضل الحواسب الموجودة حاليا!

قررت Dell دخول المنافسة في عالم الحواسب اللوحية المتعددة المهام، وكشفت عن Latitude 7320 الذي طورته لتنافس به أجهزة مايكروسوفت وسامسونغ.

ويأتي الجهاز الجديد بتصميم أنيق وهيكل مصنوع من المعدن والزجاج، يمكن وصله بلوحة مفاتيح متكاملة وفأرة خارجية ليتحول إلى حاسب محمول صغير الحجم.

وحصل الحاسب على شاشة بمقاس 13.3 بوصة دقة عرضها (1920/1280) بيكسل، معدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي، فضلا عن تقنيات تساعد على قفل الشاشة وحماية البيانات بالاعتماد على بصمة الإصبع أو منظومات التعرف على الوجوه.

ويضمن الأداء الممتاز له منصة Intel Tiger Lake-U مدعومة بمعالج Core i7-1185G7 الذي يعمل مع تقنية vPro، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4x-4266 تصل سعاتها إلى 16 غيغابايت، وأقراص تخزين تصل سعاتها إلى 1 تيرابايت.

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ويدعم هذا الحاسب الاتصال بشبكات Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1 و4G/LTE بفضل موديم Qualcomm Snapdragon X20، كما جهز بكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، وكاميرا أساسية 8 ميغابيكسل، ومنفذي Thunderbolt 4، وبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit