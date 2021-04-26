فريق سوري يحصد جائزة مرموقة في مسابقة دولية للذكاء الاصطناعي

تمكن فريق سوري من اليافعين من الحصول على المرتبة الأولى في إحدى فئات مسابقة GirlsinAI2021 العالمية للذكاء الاصطناعي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن فريقا تابعا للجمعية السورية للمعلوماتية في اللاذقية تمكن من الحصول على المركز الأول عن فئة أخلاقيات الذكاء الصناعي في مسابقة GirlsinAI2021 العالمية الخاصة باليافعين والتي نظمتها بريطانيا عن بعد هذا العام.

The #GirlsinAI2021 Hackathon International Ethics Award goes to Syria, for their project ADA! They have won the opportunity to have a virtual tour of @Accenture Labs! #GirlsinICT#WomeninSTEM#ChooseToChallengepic.twitter.com/ePGC9puegT — teensinai (@TeensInAI) April 24, 2021

وتمكن الفريق من حصد المركز الأول عن هذه الفئة متفوقا على أكثر من 3 آلاف يافع ويافعة من 29 دولة، عبر مشروع "ADA" الذي يهدف لتطوير تطبيق يساعد من يعانون من "متلازمة اسبرجر" على تحديد ميولهم الإبداعية عبر قراءة وتفسير تعابيير وجوههم.

وضم الفريق الفائز كلا من: علي سعود، وميس مقوص، وزينب يوسف، وهزار صالح، وسارة عبدالله.

المصدر: وكالات سورية