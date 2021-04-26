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فريق سوري يحصد جائزة مرموقة في مسابقة دولية للذكاء الاصطناعي

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فريق سوري يحصد جائزة مرموقة في مسابقة دولية للذكاء الاصطناعي
twitter.com/teensinai
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تمكن فريق سوري من اليافعين من الحصول على المرتبة الأولى في إحدى فئات مسابقة GirlsinAI2021 العالمية للذكاء الاصطناعي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن فريقا تابعا للجمعية السورية للمعلوماتية في اللاذقية تمكن من الحصول على المركز الأول عن فئة أخلاقيات الذكاء الصناعي في مسابقة GirlsinAI2021 العالمية الخاصة باليافعين والتي نظمتها بريطانيا عن بعد هذا العام.

وتمكن الفريق من حصد المركز الأول عن هذه الفئة متفوقا على أكثر من 3 آلاف يافع ويافعة من 29 دولة، عبر مشروع "ADA" الذي يهدف لتطوير تطبيق يساعد من يعانون من "متلازمة اسبرجر" على تحديد ميولهم الإبداعية عبر قراءة وتفسير تعابيير وجوههم.

فريق سوري يحصد جائزة مرموقة في مسابقة دولية للذكاء الاصطناعي
facebook/الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية - فرع اللاذقية

وضم الفريق الفائز كلا من: علي سعود، وميس مقوص، وزينب يوسف، وهزار صالح، وسارة عبدالله.

المصدر: وكالات سورية

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