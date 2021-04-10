أفضل هواتف TCL يصل أسواقا جديدة

أعلنت شركة TCL عن نيتها طرح هاتف 10 PLUS في السوق الروسية وعدد من أسواق أوروبا وآسيا.

ويمتاز هذا الهاتف بمواصفات منافسة من حيث الأداء وقدرات التصوير، وبسعر لا يتعدى الـ 300 دولار.

وحصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (158.9/72.9/8.9) ملم، يزن 172 غراما، وعلى شاشة AMOLED بمقاس 6.47 بوصة دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 398 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 665 المطور بتقنية 11 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فأتت رباعسة العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وزودت TCL هذا الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خصائص الشحن السريع.

المصدر: 4pda