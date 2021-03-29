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آبل تنقذ هواتفها وأجهزتها الذكية بتحديثات طارئة!

العالم الرقمي و Social media

آبل تنقذ هواتفها وأجهزتها الذكية بتحديثات طارئة!
youtube/ Brandon Butch
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أعلنت شركة آبل عن إطلاق إصدارات جديدة من الأنظمة المشغّلة لهواتفها وساعاتها وأجهزتها الذكية، لإنقاذ هذه الأجهزة من مشكلة كانت تهدد أمن بياناتها.

وأشارت آبل إلى أن الإصدار الجديد iOS 14.4.2 من أنظمة التشغيل مخصص لهواتفها من فئة plus iPhone 6 وهواتف آيفون الأحدث منه، بينما إصدار iOS 12.5.2 جاء لهواتف iPhone 6 أو iPhone 5S والأجهزة الأقدم.

كما أوضحت أن جميع الإصدارات الحديثة لأجهزتها بما فيها iOS 14.4.2 و iOS 12.5.2، و iPadOS 14.4.2 و watchOS 7.3.3، طورت لحماية الهواتف والحواسب والساعات الذكية من ثغرة برمجية مكتشفة كان من الممكن استغلالها لاختراق بيانات هذه الأجهزة.

وتبعا للخبراء فإن الثغرة التي ذكرت والتي تحمل رمز CVE-2021-1879 يمكن لقراصنة الإنترنت استغلالها لاختراق بيانات متصفحات WebKit في أجهزة لآبل، كما يحتمل أنها قد تستغل للوصول إلى بيانات مختلف نماذج هواتف آيفون وأجهزة iPad Pro iPod Touch وساعات Apple Watch، لذا ينصح بتحميل التحديثات الجديدة التي أطلقتها آبل بأسرع وقت.

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وكانت آبل قد أعلنت منذ مدة أيضا عن إصدارات أخرى من برامج تشغيل أجهزتها الذكية هي iOS 14.4.1 و macOS 11.2.3، وكان الهدف من تلك الإصدارات حينها معالجة ثغرات برمجية خطرة تنتمي لنفس فئة الثغرة المذكورة.

المصدر: 4pda

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