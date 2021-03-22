OnePlus تدخل عالم الساعات الذكية بقوة

تستعد شركة OnePlus خلال حدثها التقني الذي سيعقد قريبا للكشف عن مجموعة مميزة من الأجهزة المحمولة، من بينها ساعة ذكية بمواصفات تنافس ساعات سامسونغ وآبل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن ساعة OnePlus Watch ستحصل على هيكل بمقاس 46 ملم، محمي من الماء والغبار وفق معايير ip68، ومحاط بإطار متين من المعدن.

وستزود هذه الساعة بالعديد من التقنيات التي تجعلها منافسة لأحدث الساعات الذكية الحالية، كحساس لقياس معدلات الأكسجين في الدم، وحساس لقياس معدلات نبض قلب المستخدم، وحساسات لقياس معدلات النشاط البدني ومعدل الخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا.

وأضافة لكل ما سبق ستحصل OnePlus Watch على قدرة على الاتصال بالشبكات الخلوية، وسيكون بالإمكان استخدامها للتحكم لاسلكيا بأجهزة التلفاز الذكية من OnePlus، وستزود بمكبرات صوت ومايكروفونات لإجراء المكالمات الهاتفية، وذواكر داخلية بسعة 4 غيغابايت، أما بطارياتها فستتمتع بميزة الشحن السريع ليتوفر أسبوعا من العمل تقريبا بعد شحنها لـ 20 دقيقة فقط.

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ومن المتوقع أن تكشف OnePlus خلال حدثها المنتظر أيضا عن 3 نماذج من هواتف OnePlus 9 التي ستأتي بتقنيات تجعلها من أفضل الأجهزة المحمولة لهذا العام.

المصدر: 4pda