مستخدمو "تيك توك" يتبادلون فيديو لا يسمعه +25

شهدت شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" تجربة أثارت ضجة مدوية بين مستخدميها.

وذلك بعد أن نشر مستخدم metzie72 مقطع فيديو أظهر سماعة كبيرة تطلق أصواتا فاقترح على الجميع أن يسمعوها.

واتضح أن من تجاوز سنهم 25 عاما من المستخدمين لا يسمعون أصواتا تطلقها السماعة.

وبدأ المستخدمون في تطوير تلك التجربة حيث صاروا يتبادلون الفيديو المذكور مع ممثلي الأجيال المختلفة بدءا من الصغار وانتهاء بالمسنين.

وقد انضم إلى لعبة "تسمع أو لا تسمع" الملايين من مستخدمي "تيك توك" وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي.

ويكمن حل هذا اللغز الصوتي في خصوصيات آذان الإنسان حيث تقل قدرته مع مرور الوقت على استقبال الترددات العالية. أما الصوت الذي تطلقه اللعبة فيزيد تردده عن 17 ألف هرتز (أي 17 ألف ذبذبة في الثانية).

وهناك عدد قليل جدا من المستمعين الذين تجاوز سنهم 25 عاما قد تستطيع آذانهم استقباله.

يذكر أن الأجهزة الصوتية الجيدة قادرة على استرجاع الأصوات ضمن مجال الترددات التي تتراوح بين 20 و20 ألف هرتز.

مع ذلك فإن الإنترنت يتيح فرصة لاختبار حاسة السمع. وتوقف أحد مستخدميه الكبار عن سماع أصوات فاق ترددها 12397 هرتزا. بينما ما زال المستمعون الصغار والشباب يسمعون أصواتا يزيد ترددها عن المؤشر المذكور.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا