حاسب بقدرات متطوّرة من هواوي يظهر قريبا

أعلنت شركة هواوي الـ 23 من مارس الجاري موعدا رسميا لإطلاق أحدث حواسبها المحمولة في روسيا وعدد من بلدان العالم.

ويتميز حاسب MateBook D 16 الحديث من هواوي بهيكل متين وخفيف الوزن مصنوع من الألومينيوم، ومجهز بشاشة IPS رقيقة الحواف بمقاس 16 بوصة، أبعادها "16:9"، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.

وتمتاز شاشة هذا الحاسب أيضا بتقنيات لحماية أعين المستخدمين من خطر الأشعة الزرقاء، أما المعالج فيه فقد أتى من نوع AMD Ryzen 5 4600H بتردد يصل إلى 4 غيغاهيرتز.

youtube/MobileReviewcom

وحصل الجهاز على ذواكر وصول عشوائي 8 أو 16 غيغبايت، وأقراص تخزين داخلية بسعات تتراوح ما بين 512 غبغابايت و2 تيرابايت، وبطارية باستطاعة 65 واطا تدعم ميزة الشحن السريع Huawei SuperCharge ، وتكفيه ليعمل لنحو 10 ساعات بالشحنة الواحدة تقريبا.

youtube/MobileReviewcom

كما جهزته هواوي بكاميرا ويب مميزة مخفية أسفل زر متحرك مثبت أعلى لوحة المفاتيح، وبمنافذ USB Type-C, 2 ، ومنافذ USB 3.2 Gen 1 Type-А، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ خاص يدعم ميزة الشحن العكسي لتمكين المستخدم من استعماله لشحن الهواتف والأجهزة الذكية الأخرى.

المصدر: 3dnews