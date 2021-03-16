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خرائط غوغل تحصل على ميزات مفيدة إضافية

العالم الرقمي و Social media

خرائط غوغل تحصل على ميزات مفيدة إضافية
pexels.com/
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أعلنت شركة غوغل عن نيتها تزويد تطبيق الخرائط الخاص بها بميزات ستجعله أكثر فائدة وتمنح مستخدميه إمكانيات أوسع لتطويره.

وتبعا لغوغل فإن تطبيق الخرائط سيحصل في الفترة القادمة على ميزة ستسمح للمستخدمين بتحميل صور حديثة للعديد من الأماكن التي يزورونها مثل المقاهي والمطاعم، وسيكون بإمكان صاحب الصورة أن يرفقها بتعليقات بسيطة تساعد بقية المستخدمين، فعلى سبيل المثال عند تحميل صورة لمقهى معين يمكن إرفاق معلومات عن صالاته أو أقسامه أو حتى وضع الأماكن الخاصة لركن السيارات بقربه.

خرائط غوغل تحصل على ميزات مفيدة إضافية
blog.google

أما الميزة المهمة الأخرى والتي ستتوفر لمستخدمي Google Maps ستمكنهم من إجراء تعديلات على الخرائط عبر تحديد خطوط على بعض الطرق في حال ظهورها أو عدم وجودها على النسخ القديمة من الخرائط، وإرسال هذه البيانات لغوغل لتعالجها مع البيانات الموجودة لديها لتصبح الخرائط أكثر دقة وفائدة للراغبين بالاستفادة منها.

خرائط غوغل تحصل على ميزات مفيدة إضافية
blog.google
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كما أشارت غوغل إلى أن مستخدمي خرائطها عبر أجهزة أندرويد في الولايات المتحدة سيكون بإمكانهم الشهر المقبل المساهمة بحملة كبيرة لدعم نحو 100 ألف شركة مؤسسة عبر تعليقات سيتركونها لدعم هذه الشركات.

المصدر: 3dnews

 

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