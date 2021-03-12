الكشف عن خطر يهدّد أجهزة أندرويد!

أعلن خبراء من Check Point Research عن اكتشاف تطبيقات خطيرة هددت أمن الأجهزة والهواتف العاملة بأنظمة أندرويد.

وفي بيان صحفي أشار الخبراء في الشركة إلى" اكتشاف 10 تطبيقات قابلة للتنزيل على الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد، كل تطبيق منها يحوي برمجيات ضارة تهدد تلك الأجهزة".

وأوضح الخبراء أن" التطبيقات المكتشفة تحوي برمجيات تدعى Clast82 صممت لتستخدم لتسريب برمجيات خبيثة إلى الأجهزة الذكية عبر الإنترنت، والخطير فيها هو أنها قادرة على التخفي عن برمجيات الأمان التي تتحقق من سلامة التطبيقات في متجر Google Play".

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وتبعا للخبراء فإن برمجيات Clast82 التي عثر عليها في تطبيقات معظمها توفر خدمات VPN أو خدمات توثيق الشاشة في الأجهزة يمكن للهاكرز استغلالها للتحكم بأحهزة المستخدمين أو الوصول إلى بيانات تطبيقات البرامج المتعلقة بحساباتهم المصرفية، وعلاوة على ذلك فإن الهاكرز الذين استغلوها كانوا قد استخدموا موارد Firebase و Github التابعة لجهات خارجية كي لا تكتشفهم أو تتبعهم برمجيات الحماية التابعة لغوغل".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن Check Point Research أبلغت غوغل بشأن هذه التطبيقات والتي من جهتها تحققت من الأمر وأزالتها من متجر Google Play.