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مليون دولار مقابل تغريدة واحدة

العالم الرقمي و Social media

مليون دولار مقابل تغريدة واحدة
Reuters Fabrizio Bensch
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نظم مؤسس موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، المبرمج الأمريكي جاك دورسي، مزادا لبيع أول تغريدة نشرها على موقعه لدى إطلاقه عام 2006.

وسيحصل من سيقترح أعلى ثمن مقابل هذه التغريدة الوجيزة التي تنص "أنا فقط أعدّ حسابي في تويتر"، على شهادة رقمية بتوقيع دورسي يؤكد حق هذا الشخص في إعادة بيع التغريدة أو الحفاظ عليها ضمن "مجموعة خاصة به".

وسرعان ما بادر مؤسس العملة المعماة TRON، رجل الأعمال الصيني جاستن سان، إلى المشاركة في المزاد واقترح دفع مليون دولار مقابل التغريدة.

مليون دولار مقابل تغريدة واحدة

المصدر: "نوفوستي"

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