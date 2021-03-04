Meizu تدخل المنافسة في عالم 5G بهاتف متطور

كشفت شركة Meizu عن مواصفات هاتفها الأحدث 18 pro الذي طورته ليكون من بين أفضل هواتف 5G لهذا العام.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (162.5/73/8.1) ملم، وزنه 189 غ، ومجهز بمنفذين لشرائح الاتصال.

أما الشاشة فيه فأتت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، دقتها (3200/1440) بيكسل، ومعدل سطوعها 420 شمعة/م تقريبا، وقادرة على عرض فيديوهات بتقنية +HDR10.

ويضمن الأداء الجبار لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 888 المطور بتقنية 5 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 660.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (50+32+8+0.3) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 44 ميغابيكسل.

وزودته Meizu بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: 3dnews