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شركة Lenovo تطرح حاسبا متطورا بشاشة دوارة!

العالم الرقمي و Social media

شركة Lenovo تطرح حاسبا متطورا بشاشة دوارة!
youtube/Technology com
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استعرضت شركة Lenovo مؤخرا حاسبا مميزا طورته ليأتي بمواصفات لم تشهدها الحواسب المكتبية من قبل.

ومن أهم ما ميز حاسب Yoga 7 AiO هو أنه مجهز بقاعدة مثبتة عليها شاشة 4k بمقاس 27 بوصة، ويمكن تدوير هذه الشاشة لتصبح في الوضع الأفقي والعمودي، كما يمكن جعلها مائلة بزاوية 20 درجة لتوفير وضعية رؤية مناسبة للمستخدم.

وجهز هذا الحاسب بمنافذ مختلفة لوصله مع مكبرات الصوت أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، كما يمكن وصله مع الحواسب والهواتف لعرض محتويات هذه الأجهزة عبر شاشته الكبيرة نسبيا.

وسيطرح هذا الجهاز بنوعين من المعالجات AMD Ryzen 5 4500H أو AMD Ryzen 7 4800H، وبمعالجات رسوميات RTX 2060، وذواكر وصول عشوائي 16 أو 32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية HDD و PCIe ومكبرات صوت ممتازة من JBL.

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ويمكن شراء الحاسب في السوق الصينية حاليا، ومن المفترض أن يصل إلى باقي الأسواق العالمية قريبا بأسعار تبدأ من 1599 دولارا.

المصدر: 3dnews

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