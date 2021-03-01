بيع مقطع فيديو قصير عن ترامب مقابل 6.6 مليون دولار - فيديو

باع بابلو رودريغيز-فرايل، جامع التحف الفنية المقيم في ميامي، مقطع فيديو قصير يصور رجلا يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مقابل 6.6 مليون دولار.

وأشار فريري إلى أنه أنفق فقط 67 ألف دولار، على تجميع المقطع الذي نشره في أكتوبر الماضي 2020، وقام فنان يدعى "بييبل"، واسمه الحقيقي، مايك وينكلمان، بتحويل المقطع إلى فيديو رقمي، بحيث يثبت أن من يملكه هو الشخص الأصلي.

وجعل وينكلمان المقطع الذي تبلغ مدته 10 ثوان "رمزا غير قابل للاستبدال"، والذي يمكن من خلاله إنفاق مبالغ هائلة من المال عبر الإنترنت بمنتهى الأمان والسرية.

This is the most expensive NFT sale in history. https://t.co/hFEyGFCIzz — Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021

المصدر: وكالات