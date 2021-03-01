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سامسونغ تطرح هاتفا مميزا بأسعار منافسة

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطرح هاتفا مميزا بأسعار منافسة
youtube/ Scheglov
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بدأت شركة سامسونغ بطرح هاتفها المنافس الأحدث Galaxy A32 4G في السوق الروسية.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده 158.9 x 73.6 x 8.4 ملم، ووزنه 184 غ.

وحصل الجهاز على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة قادرة على عرض فيديوهات  +Full HD، ترددها يعادل 90 هيرتزا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Helio G80 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما جهزته سامسونغ بماسح لبصمات الأصابع، ونظام تشغيل "أندرويد-11" مع واجهات One UI 3.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 15 واطا.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+5+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

وتتراوح أسعار نسخ هذا الهاتف في السوق الروسية ما بين 268 و295 دولارا، وتتوفر بألوان عدة هي البنفسجي والأبيض والأسود والأزرق.

المصدر: 4pda

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