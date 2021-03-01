سامسونغ تطرح هاتفا مميزا بأسعار منافسة

بدأت شركة سامسونغ بطرح هاتفها المنافس الأحدث Galaxy A32 4G في السوق الروسية.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده 158.9 x 73.6 x 8.4 ملم، ووزنه 184 غ.

وحصل الجهاز على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة قادرة على عرض فيديوهات +Full HD، ترددها يعادل 90 هيرتزا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Helio G80 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما جهزته سامسونغ بماسح لبصمات الأصابع، ونظام تشغيل "أندرويد-11" مع واجهات One UI 3.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 15 واطا.

إقرأ المزيد

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+5+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

وتتراوح أسعار نسخ هذا الهاتف في السوق الروسية ما بين 268 و295 دولارا، وتتوفر بألوان عدة هي البنفسجي والأبيض والأسود والأزرق.

المصدر: 4pda