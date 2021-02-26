ميزة مهمة تظهر في تطبيقات Word

كشفت شركة مايكروسوفت أنها تخطط لإضافة ميزة عملية ومهمة، سيستفيد منها جميع مستخدمي تطبيقات Word المخصص لكتابة وتحرير النصوص.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مايكروسوفت ستوفر لمستخدمي Word الشهر المقبل ميزة Text Predictions التي ستساعدهم على تحرير النصوص بشكل أسهل، والتي كانت قد اختبرتها عند بعض مستخدمي Windows Beta سابقا.

وتعتمد هذه الميزة على مبدأ التعلم الآلي وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، لتقدم للمستخدمين أثناء الكتابة عبر Word كلمات مقترحة قد تكون مناسبة للنصوص التي يكتبوها .

Microsoft Word is getting text predictions next monthhttps://t.co/LEQkfGJ9A0pic.twitter.com/tFBNWHJWr8 — The Verge (@verge) February 22, 2021

وستظهر للمستخدمين أثناء كتابة النصوص كلمات مقترحة غير نشطة سيكون بإمكانهم إضافتها إلى النصوص عبر الضغط على زر Tab، أو إخفاؤها كي لا تظهر لهم، كما ستساعد ميزة Text Predictions على اكتشاف الأخطاء الإملائية أثناء الكتابة وتقديم مقترحات للمستخدمين لتعديلها.

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وتسعى مايكروسوفت من خلال الميزة المذكورة لتشجيع المستخدمين على استعمال برمجيات Word في ظل المنافسة التي بدأت تشكلها بعض التطبيقات المخصصة للكتابة والتحرير مثل تطبيق Google Documents.

المصدر: 3dnews