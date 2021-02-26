بكاميرات ممتازة.. Oppo تعلن عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G

أعلنت شركة Oppo أنها ستطلق قريبا هاتفا متطورا بقدرات تصوير ممتازة، يمكنه العمل مع شبكات 5G.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هاتف Oppo Reno5 K 5G الذي سيعلن عنه ويطلق بداية مارس المقبل سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وسيزود هذا الهاتف بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة بدقة عرض FullHD+، ترددها يعادل 90 هيرتزا، وبمنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذين لشرائح الاتصال.

وسيضمن أداءه الممتاز وقدرته على التعامل مع البيانات بسرعة معالج Qualcomm Snapdragon 750G، وذواكر وصول عشوائي 8 و 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.

كما سيحصل هذا الهاتف على واجهات تشغيل ColorOS 11.1 المبنية على Android 11، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا، إضافة لماسح لبصمات الأصابع.

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وستأتي الكاميرا الأساسية له بثلاث عدسات، عدسة أساسية بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

المصدر: ixbit