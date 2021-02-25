هيئة روسية تحذر من مخاطر استخدام تطبيق "Clubhouse"

يعتبر تسجيل المحادثات والدعوات والتطبيقات المزيفة والتواصل المفتوح من أهم المخاطر التي تهدد أمن مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة "Clubhouse" .

جاء ذلك في بيان نشرته يوم 25 فبراير هيئة "روس كاتشيستفو" الروسية (الرقابة على الجودة).

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وأعادت الهيئة إلى الأذهان أن شبكة "Clubhouse" تطلب عند تحميلها تصريحا باستخدام سجل العناوين، ثم تقترح على المستخدمين توجيه دعوة المشاركة إلى كل من يتضمنه السجل. لكن المستخدم لا تتاح له فرصة لحذف المعلومات التي قدمها للشبكة. ومن غير المعلوم ما هي معلومات أنواع التواصل الاجتماعي للمستخدم التي يحفظها التطبيق.

وقالت الهيئة إن شبكة "Clubhouse" متاحة في الوقت الراهن لمستخدمي نظام التشغيل iOS فقط. أما القراصنة فيمكن أن يستفيدوا من هذا الأمر وينتجوا تطبيقات مزيفة على نظام التشغيل "أندرويد" على شكل ألعاب إلكترونية أو فيروس أو تطبيق مزيف. وقد تعلّم القراصنة بيع دعوات مزيفة للراغبين في استخدام الشبكة وذلك بغية سلب أموالهم.

ولا تستبعد الهيئة تسريب محادثات تسجلها الشبكة إلى أشخاص آخرين على الرغم من حظر فرضته على التسجيل دون إعلام المشاركين في المحادثات. إلا أن هناك بندا في ميثاق "Clubhouse" يسمح لها بتسجيل المحادثات الجارية في الغرف وحفظها لفترة ما حرصا على أمن المستخدمين.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في 20 فبراير بهجوم الهاكرز على "Clubhouse" ، ما أدى إلى تسريب محادثات بعض المستخدمين إلى شبكة الإنترنت.

ويدل كل ذلك، حسب الهيئة الروسية، على أن مواصفات شبكة "Clubhouse" لا تتفق في الوقت الراهن مع متطلبات الأمن. ويرى الخبراء أن الراغبين في استخدامها يجب أن ينتظروا إدخال تعديلات في برمجياتها، كما كان الحال في تطبيق "زوم" مثلا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا