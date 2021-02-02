Fujifilm تعلن عن أحدث كاميراتها بمواصفات فائقة!

كشفت شركة Fujifilm اليابانية عن GFX 100S الجديدة التي طورتها لتكون من بين أفضل الكاميرات الرقمية المخصصة للمصورين الاحترافيين.

وحصلت الكاميرا الجديدة على هيكل متين يدخل فيه المعدن والبلاستيك المدعم بألياف الكربون، أبعاده (150/104/87) ملم، ووزنه 900 غ تقريبا.

3dnews

وحصلت GFX 100S على مستشعر بصري بدقة 102 ميغابيكسل، أبعاده (44/33) ملم، قادر على تكوين صور بدقة (11648/8736) بيكسل.

كما دعمها المطورون بتقنية IBIS (In-Body Stabilization) التي تساعد على التقاط صور عالية الدقة أثناء الحركة، ومعدل ISO 100–12800 يمكن رفعه إلى ISO 50–102400 ما يمنحها إمكانيات كبيرة جدا للتصوير في الظلام.

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وجهزت هذه الكاميرا أيضا بمعالجات X-Processor، وإمكانيات لتوثيق فيديوهات 4К بدقة (4096/2160) بيكسل أو (3840/2160) بيكسل، وبمعدل 30 إطارا في الثانية، كما زودت بمنافذ لبطاقات SD/SDHC/SDXC، وميزات لإرسال الصور إلى الهاتف الذكي مباشرة عبر شبكات البلوتوث أو Wi-Fi.

المصدر: 4pda