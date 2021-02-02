 
مباشر

Fujifilm تعلن عن أحدث كاميراتها بمواصفات فائقة!

العالم الرقمي و Social media

Fujifilm تعلن عن أحدث كاميراتها بمواصفات فائقة!
youtube/B&H Photo Video
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pojo

كشفت شركة Fujifilm اليابانية عن GFX 100S الجديدة التي طورتها لتكون من بين أفضل الكاميرات الرقمية المخصصة للمصورين الاحترافيين.

وحصلت الكاميرا الجديدة على هيكل متين يدخل فيه المعدن والبلاستيك المدعم بألياف الكربون، أبعاده (150/104/87) ملم، ووزنه 900 غ تقريبا.

Fujifilm تعلن عن أحدث كاميراتها بمواصفات فائقة!
3dnews

وحصلت GFX 100S على مستشعر بصري بدقة 102 ميغابيكسل، أبعاده (44/33) ملم، قادر على  تكوين صور بدقة (11648/8736) بيكسل.

كما دعمها المطورون بتقنية IBIS (In-Body Stabilization) التي تساعد على التقاط صور عالية الدقة أثناء الحركة، ومعدل ISO 100–12800 يمكن رفعه إلى ISO 50–102400 ما يمنحها إمكانيات كبيرة جدا للتصوير في الظلام.

إقرأ المزيد
موتورولا تكشف عن تقنية جديدة لشحن الهواتف عن بعد
موتورولا تكشف عن تقنية جديدة لشحن الهواتف عن بعد

وجهزت هذه الكاميرا أيضا بمعالجات X-Processor، وإمكانيات لتوثيق فيديوهات 4К بدقة (4096/2160) بيكسل أو (3840/2160) بيكسل، وبمعدل 30 إطارا في الثانية، كما زودت بمنافذ لبطاقات SD/SDHC/SDXC، وميزات لإرسال الصور إلى الهاتف الذكي مباشرة عبر شبكات البلوتوث أو Wi-Fi.

المصدر: 4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا