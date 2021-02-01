أطباء بطرسبورغ يجرون عملية جراحية باستخدام نظارة الواقع المعزز

أجرى الأطباء في جامعة "بافلوف" الطبية الحكومية في بطرسبورغ أول عملية جراحية باستخدام نظارات الواقع المعزز.

واستعان الجراحون أثناء العملية بتطبيق إلكتروني خاص بنظارات الواقع المعزز ابتكره العلماء في جامعة بطرسبورغ التكنولوجية.

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وقال مدير المشروع بروفيسور المدرسة العليا في معهد بطرسبورغ للرياضيات التطبيقية، فلاديمير إيفانوف، إن أول عملية جراحية على العمود الفقري باستخدام نظارات الواقع المعزز أجريت في يوليو الماضي في مستشفى "راشا" بالولايات المتحدة. وقد ظهرت تكنولوجيا مماثلة في روسيا بعد مرور نصف العام فقط وذلك بفضل التعاون المثمر الذي أقيم بين جامعة "بافلوف" الطبية والجامعة التكنولوجية في بطرسبورغ.

وأوضح، إيفانوف، قائلا:" إن التكنولوجيا الجديدة تجعل الجراحين يرون كل شيء بدءا من بنية العظام والأنسجة الناعمة والأوعية الدموية وانتهاء بالأورام الحميدة والخبيثة. وذلك بفضل تشكيل صورة ثلاثية الأبعاد والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي لمنطقة معينة في جسم المريض، ويتم نقل كل ذلك إلى نظارة الواقع المعزز التي يرتديها الجراح".

وقد أجرى فريق من الجراحين برئاسة الجراح، نيكولاي كالاكوتسكي، عملية إزالة كيس العنق المتوسط​​. وأشار البروفيسور إلى أن التكنولوجيا ساعدت في رؤية واضحة لجسم المريض بكامله والتقليل من مخاطر الإصابات والجروح.

وقد اهتمت بالتكنولوجيا الجديدة المراكز الطبية الروسية الرائدة. وعلى سبيل المثال فإن مركز "ألمازوف" القومي للبحوث الطبي يعتزم أن يُجري عما قريب عملية إزالة لورم في الدماغ باستخدام نظارات الواقع المعزز.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا