"تويتر" يبدأ باختبار برنامج لتلقي شكاوى المستخدمين بشأن "المعلومات المضللة"

أعلنت شركة "تويتر" أنها بدأت باختبار برنامج Birdwatch المخصص لتلقي شكاوى من مستخدمي "تويتر" بشأن نشر معلومات مضللة عبر الموقع.

وقالت "تويتر" في منشور لها، اليوم الاثنين: "نقدم اليوم Birdwatch... المخصص للتعامل مع المعلومات المشكوك فيها. ونحن بحاجة إلى مساعدتكم، ونحث من يستطيعون اختباره في الولايات المتحدة".

وأضافت الشركة: "بإمكانكم إضافة إشارات مفيدة على التغريدات التي تتضمن برأيكم معلومات مشكوك فيها".

وأشير إلى أن برنامج Birdwatch متاح حاليا للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط. وفي الوقت الراهن لن تظهر إشارات المستخدمين بشأن المعلومات المضللة على "تويتر" بشكل مباشر، ولكن سيكون من الممكن الاطلاع عليها على صفحة البرنامج.

وسيكون بإمكان المستخدمين تقديم الشكاوى مع الإشارة إلى سبب معارضتهم للمعلومات المعينة المنشورة على "تويتر" بواسطة Birdwatch.

المصدر: "نوفوستي"