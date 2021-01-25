ميزات وخصائص جديدة في نسخة متصفح Edge الأخيرة

أعلنت مايكروسوفت مؤخرا عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح Edge، حمل معه عددا من الميزات والخصائص المفيدة للمستخدمين.

ومن أبرز الميزات التي حملتها نسخة 88 الجديدة من Edge هي شريط البحث ، والذي يشبه في آلية عمله ميزة Ask Cortana في نسخ Edge القديمة، وللاستفادة من هذه الميزة يمكن للمستخدم تحديد أي كلمة أو عبارة أثناء التصفح والضغط على الشريط المحدد بزر الفأرة الأيسر واختيار Bing Search.

وعلى صفحات التبويب في نسخة Edge الجديدة بات بإمكان المستخدم رؤية إشعارات الرسائل التي تصل إلى بريد Outlook الإلكتروني في حال كان قد فعّل إمكانية ربط الإشعارات مع المتصفح.

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والأهم من كل ما سبق هو أن النسخة الجديدة من المتصفح حصلت على ميزة Sleeping Tabs التي تمكّن المستخدم من وضع بعض علامات التبويب أو المواقع التي كان يتصفحها عبر الإنترنت في الوضع "غير النشط" في حال لم يكن لاستخدامها في وقت معين، ما يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة في الحواسب وتقليل الضغط على عمل معالجاتها وذواكر الوصول العشوائي فيها.

كما حملت النسخة الحديثة من المتصفح العديد من الأيقونات ورموز التعبيرالجديدة، وتصاميم مختلفة لأشرطة العناوين، فضلا عن العديد من واجهات الاستخدام التي ترضي أذواق مختلف المستخدمين.

المصدر: 3dnews