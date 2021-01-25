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"غوغل" تغلق فجأة مشروعا طموحا

العالم الرقمي و Social media

Globallookpress Fleig / Eibner-Pressefoto via ww
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قررت شركة Alphabet (Google) وقف العمل بمشروع Loon الطموح، الذي كان هدفه إنشاء شبكة اتصالات لاسلكية للإنترنت بمساعدة بالونات في الستراتوسفير.

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وأوضح الاستير ويستغارت المدير التنفيذي لمشروع Loon، هذا القرار بقوله، إن الشركة فشلت في العثور على عدد كاف من الشركات والمستثمرين للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع. بالإضافة إلى هذا لم نتمكن من تخفيض النفقات إلى المستوى المطلوب لعمل مستقر طويل الأمد.

أحد البالونات التي اطلقت في كينيا

وقال، "إن ابتكار تكنولوجيات جذرية بحد ذاته أمر محفوف بالمخاطر".

وتجدر الإشارة، إلى أن الشركة اختبرت مشروع Loon بنجاح في السنة الماضية، وكانت قد أطلقت 35 بالونا في كينيا، حيث عملت في شبكات الهواتف المحمولة. وكان كل بالون يغطي مساحة تصل إلى 80 كيلومترا مربعا.

المصدر: نوفوستي

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